فحص مسؤولون في العاصمة الإندونيسية جاكرتا الأربعاء، حطاما تم انتشاله مؤخرًا للطائرة الإندونيسية التي تحطمت في مطلع الأسبوع وكان على متنها 62 شخصًا.

ويقوم أكثر من 3600 من أفراد الإنقاذ والعديد من السفن بالبحث في المنطقة البحرية التي سقطت فيها طائرة "بوينغ 737- 500" التابعة لخطوط "سريويجايا" الجوية. ويواصل الغواصون البحث عن مسجل صوت قمرة القيادة في الطائرة.