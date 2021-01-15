شاهد: إردوغان يتلقى لقاح كورونافاك الصيني ويدعو قادة الأحزاب أن يحذوا حذوه

تلقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لقاح كورونافاك الصيني الخميس، ليكون مثالا يحتذى به فيما بدأت أنقرة حملة تطعيم واسعة. ونشرت الرئاسة التركية صورا تظهر أردوغان يتلقى أول جرعة من اللقاح الصيني وهو يضع كمامة في أحد مستشفيات أنقرة.
وقال "آمل أن تكون حملة التطعيم مفيدة وأن نتسلم بأسرع وقت ال50 مليون جرعة اللازمة" مضيفا "البعض يروجون دعاية سلبية (حول اللقاح) ولكن آمل أن يتغلب الفكر السليم". ويسعى إردوغان، من خلال تلقي لقاحه في اليوم الأول من الحملة، إلى طمأنة الأتراك مع التشكيك في فاعلية اللقاح الصيني.
ودعا الرئيس التركي قادة مختلف الأحزاب السياسية في البلاد إلى أن يحذوا حذوه. بدأت تركيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا الخميس مع تلقي العاملين في مجال الرعاية الصحية لقاح كورونافاك في أرجاء مختلفة من البلاد.
وتلقى العاملون الصحيون أول حقنة في عدة مدن بينها اسطنبول والعاصمة أنقرة. في مستشفى لطفي قيردار الواقع في منطقة كارتال، على الضفة الآسيوية من اسطنبول، كان كبير الأطباء رجب دميرهان أول عضو في الفريق الطبي يتم تطعيمه، وفق ما ذكر مصور وكالة فرانس برس في المكان. وقال بعد تلقيه الجرعة "يتعين على مواطنينا الا يتوجسوا من التطعيم. جميع اللقاحات المتوافرة في تركيا آمنة".
ويعطى لقاح "كورونافاك"، الذي تنتجه شركة "سينوفاك" الصينية، على جرعتين بفارق أربعة أسابيع.
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