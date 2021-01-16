شاهد: إسبانيا تكافح للتخلص من آثار الثلوج والجليد بعد أسبوع على العاصفة الثلجية

لا تزال معظم إسبانيا بدءا من العاصمة مدريد ووسط إسبانيا تكافح للتخلص من آثار الجليد والثلوج المتراكمة بسبب الموجة الثلجية التي عصفت بإسبانيا. وشهدت إسبانيا حالة من الجمود يوم السبت بعد أن غطت كميات الثلوج الكبيرة معظم أنحاء البلاد، مما أدى إلى توقف خطوط النقل.

وتباشر المصالح العمومية المختصة عمليات إزالة الثلوج من الطرقات، لكن استمرار درجات الحرارة المنخفضة التي تحول الثلوج إلى جليد تصعب من المهمة. وتؤثر كميات الثلوج التي تحولت إلى صفائح جليدية على حركة التنقل خاصة بالنسبة للمسنين.