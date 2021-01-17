شاهد: ثوران "خفيف" لبركان "سيميرو" في إندونيسيا

ثار بركان سيميرو في إندونيسيا السبت ثوراناً خفيفاً، فأطلق إلى علو نحو ستة كيلومترات الرماد والدخان. مع ذلك، لم تخلِ السلطات المنطقة، ولكنها حذرت السكان الذين يعيشون بالقرب من الجبل وطالبتهم بالانتباه إلى "إشارات" قد تبشر بثوران كاملاً مستقبلاً...

ومنذ استعاد نشاطه في بداية أيار/مايو، حافظ بركان سيميرو على درجة 3/4 من حالة الطوارئ. وكان البركان قذف الرماد على علوّ 3000 متر في كانون الأول/ديسمبر الفائت، وأثار ذعراً كبيراً.

ويقع الأرخبيل الإندونيسي الذي يعيش عليه نحو 250 مليون نسمة على "حزام النار" ولذا ثمة نشاط بركاني وزلزالي متكرر فيه. ويقدّر العلماء أن هناك 120 بركاناً نشطاً على الأرخبيل...