شاهد: صدامات بين محتجين والشرطة في تونس والجيش ينتشر في بعض المدن

قالت وزارة الداخلية التونسية إن أكثر من 600 شخص اعتقلوا بعد الليلة الثالثة على التوالي من اضطرابات شهدتها مدن تونسية مثل القصرين وسط البلاد وحي التضامن في العاصمة، فيما نُشرت قوات من الجيش في عدد من المناطق لحماية المؤسسات العمومية.

ولم تعرف أسباب الصدامات بين الشرطة ومجموعات من المحتجين لكنها تأتي في سياق انعدام الاستقرار السياسي وتدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني عبر إذاعة "موزاييك" الخاصة إن "الاحتفاظ بهذا العدد الكبير من الأشخاص لا علاقة له بالاحتجاجات التي يكفلها القانون والدستور"، مبيناً أن "الاحتجاجات لا تكون ليلية إنما في النهار وفي إطار القانون وفي إطار عدم القيام بأفعال إجرامية، مثل الاعتداء على أملاك الناس والسرقة والنهب".