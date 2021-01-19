هتافات وتصفيقات للزعيم الأوحد في كوريا الشمالية.. شاهد كيم يونغ أون في اجتماع مع كبار المسؤولين

نشرت وسائل إعلام كورية شمالية مزيدا من مقاطع الفيديو للزعيم كيم يونغ أون، وهو مع كبار المسؤولين في الحزب الحاكم ومجلس الوزراء، وذلك بعد اجتماعات القيادة التاريخية الأخيرة هذا الشهر. وفي بيت الثقافة الذي انعقد فيه المؤتمر الثامن للحزب التقط كيم صورة مع مجموعة كبيرة من الأشخاص، وُصفت بأنها هيئة القيادة المركزية للحزب.

وشوهدت كيم يو جونغ التي يعتقد أنها الأخت الصغرى لكيم جونغ أون، في الترتيب الثاني على اليسار من الصف الأمامي، وقد راجت تكهنات خارج كوريا الشمالية بشأن دور شقيقة الزعيم الأول في البلاد بعد انعقاد المؤتمر، ويبدو أن أحد ألقابها تغير بعض الشيء.