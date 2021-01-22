شاهد: قمامة عائمة تقدر بنحو 8000 متر مكعب في أحد أنهار صربيا

كانت المياه الزمردية اللون لبحيرة "بوتبيكو" التابعة لنهر "ليم"، والتي تحيط بها التلال والبيوت الريفية، مكانًا رائعًا لصيد الأسماك في غرب صربيا.

ولكن في الآونة الأخيرة، حلّت الرائحة الكريهة محلّ الروائح الزكية وصار مشهد النفايات المتناهية ينفّر الزائرين، ما أدى بتفاقم أزمة القمامة في منطقة غرب البلقان.