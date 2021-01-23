حولت عاصفة ثلجية اجتاحت مناطق محافظة إدلب في سوريا مخيمات النازحين السوريين إلى مستنقعات تغطيها الأوحال والمياه.
في بلدة الدانة، أغرقت الأمطار الغزيرة التي أعقبتها الثلوج الخيام المتراصة. وأبلغت منظمة غير حكومية دولية عن وفاة طفل الثلاثاء جراء البرد. وفي مخيم بالقرب من بلدة معرة مصرين، غطت كميات الثلوج الخيم والمعابر ووضع اللاجئون أغطية بلاستيكية وبطانيات للاحتماء، بينما حاول رجال الإنقاذ تنظيف طبقات الوحل السميكة باستخدام الجرافات.
وألحقت العاصفة الثلجية أضرارا كبيرة بما لا يقل عن 41200 شخص متواجدين في المخيمات.
No Comment المزيد من
شاهد: قمامة عائمة تقدر بنحو 8000 متر مكعب في أحد أنهار صربيا
شاهد: أطفال في سن مبكرة يصوتون في قرية سويسرية لتكريس مبادئ الديمقراطية
شاهد: متظاهرون مناهضون للإدارة الأمريكية الجديدة يحرقون العلم الوطني في كولورادو
شاهد: كاتدرائية بريطانية تتحول إلى مركز تلقيح ضد كورونا
شاهد: كهنة يابانيون يرقصون شبه عراة ويغتسلون بالماء البارد وسط الثلوج
شاهد: دون انتظار تنصيب بايدن.. متحف فرنسي يزيل تمثالاً لترامب
شاهد: نشر آلاف الأعلام الأمريكية في واشنطن بالتزامن مع تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب
شاهد: بوتين يحتفل بعيد الغطاس بالغطس في المياه المتجمدة
شاهد: تصاعد الحمم البركانية بعد ثوران بركان إتنا
شاهد: سوريون يقتاتون من القمامة وجنود أمريكيون يحرسون آبار النفط.. يحدث في سوريا
هتافات وتصفيقات للزعيم الأوحد في كوريا الشمالية.. شاهد كيم يونغ أون في اجتماع مع كبار المسؤولين
شاهد: احتشاد العشرات من مؤيدي ترامب ملثمين ومدججين بالسلاح قرب المباني الحكومية في فرجينيا
شاهد: صيادو الأسماك يحتجون بشاحناتهم في لندن اعتراضاً على اتفاق ما بعد "بريكست"
شاهد: تعزيرات أمنية مشددة على المباني الرسمية في الولايات المتحدة قبل مراسم تنصيب جو بايدن
شاهد: صدامات بين محتجين والشرطة في تونس والجيش ينتشر في بعض المدن