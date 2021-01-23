حولت عاصفة ثلجية اجتاحت مناطق محافظة إدلب في سوريا مخيمات النازحين السوريين إلى مستنقعات تغطيها الأوحال والمياه.

في بلدة الدانة، أغرقت الأمطار الغزيرة التي أعقبتها الثلوج الخيام المتراصة. وأبلغت منظمة غير حكومية دولية عن وفاة طفل الثلاثاء جراء البرد. وفي مخيم بالقرب من بلدة معرة مصرين، غطت كميات الثلوج الخيم والمعابر ووضع اللاجئون أغطية بلاستيكية وبطانيات للاحتماء، بينما حاول رجال الإنقاذ تنظيف طبقات الوحل السميكة باستخدام الجرافات.

وألحقت العاصفة الثلجية أضرارا كبيرة بما لا يقل عن 41200 شخص متواجدين في المخيمات.