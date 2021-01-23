لم تعد مدينة ووهان الصينية التي انطلق منها فيروس كورونا المستجد مدينة اشباح، بعد عام على الحجر الصحي الذي شهدته اعتباراً من 23 كانون الثاني/يناير 2020 ، بل عادت الحياة إلى مراقصها ونواديها الليلية، واستعاد سكانها الأحد عشر مليوناً وخصوصاً الشباب منهم حريتهم المفقودة، بينما تسود تدابير حظر التجول قسماً كبيراً من مدن العالم. وعُزِلَت ووهان عن العالم لمدة 76 يوماً بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل من العام الفائت. وبعد حملة فحوص مكثفة في الربيع، بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها.
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