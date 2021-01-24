شاهد: الشرطة الروسية تعتقل العشرات من المحتجين الذين لبوا دعوة نافالني للتظاهر

اعتقلت قوات الأمن في روسيا السبت أكثر من ألفي شخص خلال تظاهرات مؤيدة لمعارض الكرملين أليكسي نافالني، وفق منظمة "أو في دي-إنفو" غير الحكومية المتخصصة في رصد التظاهرات في البلاد.
وأفادت المنظمة قرابة الساعة الرابعة والنصف بتوقيت غرينتش أنه تم اعتقال 2131 شخصاً على الأقل بينهم 795 في موسكو حيث صور الفيديو أعلاه، وحيث تجمع نحو عشرين ألف شخص في وسط المدينة في ساحة بوشكين.
وكان نافالني الذي اعتقل فور عودته من ألمانيا حيث خضع للعلاج من التسمم، دعا الروس إلى التظاهر يوم السبت. وذكرت وكالة أسوشييتد برس الأميركية أن المظاهرات التي طالبت بإطلاق سراحه قامت في نحو 60 مدينة.
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