شاهد: دينيون متشددون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية بعد مخالفة إجراءات كوفيد-19

اشتبك متظاهرون دينيون متشددون مع ضباط الشرطة الإسرائيلية الذين أرسلوا لإغلاق مدرسة في أشدود تم افتتاحها في انتهاك للإجراءات الصحية التي أعلنتها الحكومة لمكافحة كوفيد-19، يوم الأحد.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ما لا يقل عن خمسة من ضباط الشرطة أصيبوا في اشتباكات مع المتظاهرين في أشدود والقدس وتم اعتقال أربعة أشخاص على الأقل.
وتحدت عدة جماعات اليهودية دينية متشددة إجراءات الإغلاق، وفتحت المدارس والمعاهد الدينية على الرغم من تفشي فيروس كورونا. ودعا عدة مسؤولون دينيون إلى افتتاح المدارس بحسب ما ذكرت صحيفة هآرتس أمس السبت.
وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية أكثر من 595000 حالة إصابة بالفيروس منذ بداية الوباء و 4361 حالة وفاة.
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