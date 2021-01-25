شاهد: مخترعان كينيان ينجحان في صناعة ذراع اصطناعيًة من الخشب يتم تشغيلها بواسطة إشارات الدماغ

نجح مخترعان كينيان في ابتكار ذراع اصطناعيًة مصنوعة من الخشب المعاد تدويره ومواد أخرى ويتم تشغيلها بواسطة إشارات الدماغ، وتتحرك عموديًا وأفقيًا.

ومن الممكن لهذا الابتكار من صنع ديفيد غاثو وموسيز كينيوا، أن يلعب دورًا مهمًا في تبديل حياة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية وأن يساعدهم في القيام بأنشطتهم اليومية.