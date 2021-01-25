شاهد: إنقاذ 11 عاملاً صينياً علقوا في منجم لاستخراج الذهب لمدة أسبوعين

أظهرت لقطات مصورة مشاهد إنقاذ عمال صينيين علقوا في منجم لاستخراج الذهب لأسبوعين، إثر انفجار لم تحدد الحكومة الصينية أسبابه بعد.

وصرح الإعلام الصيني الرسمي أن 11 عاملاً أخرجوا إلى سطح الأرض الأحد، كما ذكر التلفزيون أن عاملاً توفي متأثراً بجروح أصيب بها بعد الانفجار الذي وقع في العاشر من كانون الثاني/يناير وأدى إلى انهيار صخري قوي بداخل المنجم.

وكان المنجم لا يزال قيد الإنشاء يوم الانفجار، واعتقلت السلطات الصينية مدراء المنجم بسبب تأخيرهم بالتبليغ عن الحادثة، فيما يبقى مصير 10 عاملاً آخرين غير معلوم.