شاهد: لوحة جدارية في العاصمة الفلبينية لنجم كرة السلة كوبي براينت في الذكرى السنوية الأولى لوفاته

قام فنانون فلبينيون من عشاق لعبة كرة السلة برسم لوحة جدارية عملاقة في العاصمة مانيلا لإحياء ذكرى كوبي براينت مع حلول الذكرى السنوية الأولى لوفاته.

وياتي الحدث بالتزامن مع الذكرى الأولى لتحطم المروحية التي كان على متنها رفقة ابنته جيانا وسبعة أشخاص آخرين قضوا جميعهم في الحادث.