أعلنت حديقة حيوانات في العاصمة البيروفية، ليما، عن ولادة تمساحين أمريكيين، من الأنواع المهددة بالانقراض، وذلك بعد فترة حضانة اصطناعية ناجحة تم تسجيلها لأول مرة في تلك البلاد.

ويسعى نشطاء حماية البيئة إلى حماية التمساح الأميركي من خطر الإنقراض، والذي يعود سببه، بحسب رأيهم، إلى عمليات الصيد غير المشروع وندرة مواطن عيش هذا النوع من التماسيح في أرجاء الأميركيتين.