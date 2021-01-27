شاهد: كينيا تتسلم ثلاثة روبوتات "مضادة للوباء" من الأمم المتحدة

منح برنامج الأمم المتحدة للتنمية السلطات الكينية ثلاثة أجهزة يُطلق عليها روبوتات "مضادة للوباء" التي يمكنها القيام بمهام العاملين بالقطاعات الصحية في محاربة فيروس كورونا المستجد.
ويمكن للروبوتات، التي تم تصنيعها في اليابان، قياس درجات حرارة ما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة الواحدة.
كذلك يمكنها تطهير مساحات كبيرة ملوثة وبث رسائل لتذكير الأشخاص بوضع أقنعة الوقاية من الفيروس وتعقيمها.
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