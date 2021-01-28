شاهد: عملية تسلق أعلى مدخنة في أوروبا لا تخلو من الخطر والصعاب

تمكن المتسلقان السلوفينيان جانجا غارنبريت ودومِن شكوفيتس من إنجاز مهمة شاقة وخطيرة ألا وهي تسلُّق 360 متراً للوصول إلى رأس أعلى مدخنة في أوروبا والتي تقع في محطة توليد كهرباء تربوفلي في سلوفينيا...