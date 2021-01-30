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شاهد: أناس في البيرو ينامون في العراء لأجل الحصول على الأكسجين في ظل تفش كوفيدـ19

اضطر عشرات الأشخاص في البيرو إلى النوم في شوارع العاصمة ليما، حيث ينتظر كل منهم دوره لملئ قوارير الأكسجين لأفراد عائلاتهم المصابين بمرض كوفيدـ19. وتعاني البيرو من موجة ثانية لتفشي وباء كوفيدـ19، الذي أوصل مستشفيات البلاد إلى حافة الانهيار.

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