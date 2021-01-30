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شاهد: اشتباكات بين مئات المؤيدين والمعارضين لاحتجاجات الفلاحين في الهند

اندلعت اشتباكات بين مئات المؤيدين ومئات المعارضين لاحتجاجات المزارعين في الهند الجمعة، وهي الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 8 أسابيع. وهتف ملثمون "أقتلوا الخونة" وهاجموا الفلاحين بعدما اخترقوا الفاصل المؤلف من رجال الشرطة والحواجز الحديدية...

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