شاهد: اشتباكات بين مئات المؤيدين والمعارضين لاحتجاجات الفلاحين في الهند

اندلعت اشتباكات بين مئات المؤيدين ومئات المعارضين لاحتجاجات المزارعين في الهند الجمعة، وهي الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 8 أسابيع. وهتف ملثمون "أقتلوا الخونة" وهاجموا الفلاحين بعدما اخترقوا الفاصل المؤلف من رجال الشرطة والحواجز الحديدية...