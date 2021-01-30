شاهد: اشتباكات بين مئات المؤيدين والمعارضين لاحتجاجات الفلاحين في الهند

اندلعت اشتباكات بين مئات المؤيدين ومئات المعارضين لاحتجاجات المزارعين في الهند الجمعة، وهي الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 8 أسابيع. وهتف ملثمون "أقتلوا الخونة" وهاجموا الفلاحين بعدما اخترقوا الفاصل المؤلف من رجال الشرطة والحواجز الحديدية...
اندلعت اشتباكات بين مئات المؤيدين ومئات المعارضين لاحتجاجات المزارعين في الهند الجمعة، وهي الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 8 أسابيع. وهتف ملثمون "أقتلوا الخونة" وهاجموا الفلاحين بعدما اخترقوا الفاصل المؤلف من رجال الشرطة والحواجز الحديدية...
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