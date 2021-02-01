شاهد: حيوانات الباندا تتزحلق على الثلج في الولايات المتحدة

اسمتمتع حيوانا الباندا العملاقان، مي شانغ وتيان تيان بالثلوج، في حديقة الحيوانات الوطنية في سميثسونيان (الولايات المتحدة) بينما يتعرف الباندا العملاق شياو تشي جي على الثلج لأول مرة. وتضرب عاصفة ثلجية، هي الأكبر منذ سنتين، العاصمة الأمريكية واشنطن.
اسمتمتع حيوانا الباندا العملاقان، مي شانغ وتيان تيان بالثلوج، في حديقة الحيوانات الوطنية في سميثسونيان (الولايات المتحدة) بينما يتعرف الباندا العملاق شياو تشي جي على الثلج لأول مرة. وتضرب عاصفة ثلجية، هي الأكبر منذ سنتين، العاصمة الأمريكية واشنطن.
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