شاهد: حرب بكرات الثلج أمام البيت الأبيض

أظهرت مقاطع فيديو لقطات لأشخاص وهم يتراشقون كرات الثلج أمام البيت الأبيض، بعد أن تعرضت العاصمة الأمريكية والمنطقة الشمالية الشرقية في الولايات المتحدة بما في ذلك نيوجيرسي ونيويورك إلى عاصفة ثلجية، أمس الاثنين.

وأدت العاصفة الثلجية وسوء أحوال الطقس إلى إغلاق مراكز التطعيم ضد كوفيد-19 كما دفعت الرئيس جو بايدن إلى تأجيل زيارته إلى وزارة الخارجية، وهي زيارة كانت مقررة اليوم.