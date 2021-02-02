شاهد: رائدا فضاء يجرون عمليات صيانة خارجية لمحطة الفضائية الدولية

رائدا الفضاء مايك هوبكينز وفيكتور غلوفر من وكالة "ناسا" الأميركية، سبحا اليوم في الفضاء لمدة ست ساعات ونصف الساعة، في سياق استكمال جهود أربع سنوات لتحديث شبكة الطاقة الخاصة بمحطة الفضاء الدولية وتثبيت كاميرا عالية الدقّة في الجسم الخارجي للمحطة.
ومحطة الفضاء الدولية باتت الآن مزوّدة بـ24 بطارية من الليثيوم أيون لحفظ الطاقة التي تحصل عليها من الألواح الشمسية وتغذي البطاريات الضخمة التي تتجاوز الواحدة منها 180 كيلوغراما، واللازمة للمختبرات ولأجهزة الرصد والتشغيل والاتصالات المثبتة في المحطة.
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