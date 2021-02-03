شاهد: مدينة نيويورك ترزح تحت الثلوج

أظهرت لقطات مصورة مدينة نيويورك وهي ترزح تحت الثلوج بعد العاصفة الثلجية التي أغلقت وسائل النقل العام وعطلت الرحلات الجوية وأثرت على عمل مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا.
وبلغ مستوى الثلوج أكثر من 40 سم في سنترال بارك في مانهاتن، إضافة إلى سقوط 76 سم من الثلوج في شمال نيوجيرسي.
وتتوقع خدمة الأرصاد الجوية أن تتلاشى الثلوج في الولايات الواقعة في الشمال بحلول مساء الأربعاء.
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