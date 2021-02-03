شاهد: مواجهات بين الشرطة التركية وطلاب بعد تعيين مقرب من إردوغان عميداً لإحدى الجامعات

الشرطة التركية تطلق قنابل الغاز المسيّل للدموع على طلبة وأستاذة جامعة بوغازيتشي في مدينة إسطنبول التي تشهد احتجاجات على تعيين الرئيس رجب طيب إردوغان الأكاديمي مليح بولو عميداً للجامعة، مشددين على أن تعيينه في هذا المنصب إجراء غير ديمقراطي.
الاحتجاجات تحولت إلى مواجهات في عديد من شوارع اسطنبول، بين عناصر الشرطة والطلبة المحتجين الذين نددوا بمحاولة السلطات تسييس العملية التعليمية، إذا إن بولو، الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية، يعدّ من المقربين من الرئيس إردوغان.
وكان أردوغان أصدر مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي، قراراً بتعيين بولو عميداً لجامعة بوغازيتشي إحدى أعرق وأقدم الجامعات في البلاد، ووصف الطلبة والكادر الإعلامي هذا الإجراء بأنه يخالف الأعراف الديمقراطية المعتمدة في الجامعة التركية حيث يتم تسمية العميد عبر عملية انتخابية.
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