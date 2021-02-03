شاهد: احتجاجات بقرع القدور والأواني ضد الانقلاب العسكري في ميانمار

احتج سكان مدينة يانغون في ميانمار وهم يقرعون القدور والأواني، ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش. واستمر قرع الأواني حوالي 30 دقيقة عند الساعة الثامنة مساءً.
أعلن الجيش حالة الطوارئ لمدّة عام، وعيّن جنرالاً كرئيس موقّت للبلاد، بعد اعتقاله الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي ومسؤولين كبار آخرين.
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