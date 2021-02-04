شاهد: إسرائيل تهدم منزل فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة

تعمل ألات الحفر الميكانيكية التي تحرسها قوات الأمن الإسرائيلية على هدم منزل فلسطيني تم بناؤه على الأطراف الجنوبية لمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة (حيث تسيطر إسرائيل على عمليات التخطيط والبناء).