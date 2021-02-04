بعد وفاة "الكابتن توم" الثلاثاء، وهو أحد رموز الكفاح البريطاني ضد كوفيد-19، خرج البريطانيون في جنوب لندن إلى شرفات منازلهم ونوافذها، الأربعاء، للتصفيق للكابتن للسير توم مور كخطوة للتعبير عن شكرهم وامتنناهم للمقاتل السابق في الحرب العالمية الثانية، الذي تحول إلى بطل لدى البريطانيين بعدما جمع مبلغاً قياسياً لأفراد الطواقم الطبية خلال فترة الإغلاق الأولى، وصل إلى نحو 33 مليون جنيه استرليني (45 مليون دولار)..
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