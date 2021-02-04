شاهد: عشرات الجرحى في عملية تدافع في بوليفيا بعد مداهمة الشرطة أحد الملاهي الليلية

جرح العشرات في بوليفيا في عملية تدافع حدثت أمام مدخل أحد الملاهي الليلية، إثر مداهمة قامت بها عناصر الشرطة.
وقال الجهاز الأمني إنه داهم النادي الذي أقام حفلة ممنوعة بسبب تدابير كوفيد-19 الصحية، مضيفاً أن نحو 150 شخصاً كانوا يحتفلون في داخل النادي ليل السبت-الأحد.
ووصف عمدة مدينة كوياكولو حيث وقع الحادث المجتمعين بـ"معدومي المسؤولية"، إذ سجلت بوليفيا حتى اليوم 10.439 وفاة جراء الوباء، بحسب الإحصائيات الرسمية.
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