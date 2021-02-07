شاهد: منسق الموسيقى الفرنسي ديفيد غيتا يقدم عرضا خيريًا على الهواء مباشرة على سطح برج العرب بدبي

أقام منسق الموسيقى الفرنسي ديفيد غيتا ببث عرض خيري مباشر على قناته على موقع يوتيوب على الهواء مباشرة من على مهبط طائرات الهيليكوبتر الواقع على برج العرب جميرا في دبي.عرض غينا الذي اختار له شعار "متحدون في المنزل" يهدف إلى دعم عمل اليونيسف مع الأطفال، وكذلك حملة دبي "التعليم بلا انقطاع" الموجهة لدعم التعليم والتعلم عن بعد للأطفال والطلاب والمعلمين في أعقاب جائحة كوفيد -19. ورافق العرض الموسيقى الراقص، عرضا للألعاب النارية.
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