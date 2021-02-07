انخفضت درجات الحرارة في العاصمة الألمانية برلين لتصل إلى 8 تحت الصفر. وسببت الحرارة السلبية في تساقط كميات كبيرة من الثلوج تجاوز سمكها 7 سنتميترات. وعلى الرغم من تزامن هذه العاصفة الثلجية مع هبوب الرياح، خرج سكان برلين والمناطق المجاورة للاستمتاع بالمناظر الجملية للمدينة التي غطتها الثلوج، فيما فضل البعض الآخر اللجوء إلى الحدائق للتزلج.
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