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تساقط الثلوج في برلين

انخفضت درجات الحرارة في العاصمة الألمانية برلين لتصل إلى 8 تحت الصفر. وسببت الحرارة السلبية في تساقط كميات كبيرة من الثلوج تجاوز سمكها 7 سنتميترات. وعلى الرغم من تزامن هذه العاصفة الثلجية مع هبوب الرياح، خرج سكان برلين والمناطق المجاورة للاستمتاع بالمناظر الجملية للمدينة التي غطتها الثلوج، فيما فضل البعض الآخر اللجوء إلى الحدائق للتزلج.

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