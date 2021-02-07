شاهد: إضاءة المعالم المعمارية في كوبنهاغن ضمن مهرجان الأضواء السنوي

أضاءت العاصمة الدنماركية معالمها المعمارية السبت ضمن فعاليات مهرجان كوبنهاغن السنوي للأضواء، المناسبة الأكثر شعبية في البلاد. غير أن طبعة هذه السنة تقام وسط جائحة الفيروس التاجي الذي يفرض قيودا على حركة الأشخاص والعروض الثقافية. ولكن بالرغم من هذا فضل البعض من المولعين من التجول سريعا بين المعالم المضاءة في المدينة بهدف امتاع النظر. وقالت إحدى الزائرات "الناس بحاجة إلى بعض الضوء الآن".
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