يستمر منسوب مياه نهر السين في باريس في الارتفاع، حيث بلغ 4.50 مترًا. وفي جزيرة المدينة حيث تقع كاتدرائية نوتردام، عمت المياه ساحة غالو فار وغطت المياه المقاعد. ويتوصل منسوب النهر الذي يمر في العاصمة الفرنسية في الارتفاع منذ أسبوع مما تتزايد المخاوف من غرق السفن السياحية الراسية على الضفاف. وفي العام 2018 غمرت مياه النهر ضفاف المدينة وأغرقت الطرق المحاذية.