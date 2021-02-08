شاهد: عمليات الإنقاذ جارية لإغاثة المفقودين جراء الانهيار الجليدي في الهيمالايا

يحاول عمال الطوارئ الوصول إلى الأشخاص المحاصرين داخل نفق بعد أن تسبب انهيار نهر جليدي في ارتفاع كبير لمنسوب نهر في شمال الهند. وتعتقد السلطات المحلية أن حوالي 200 شخصا على الأقل عالقين في نفق تابع لمحطة توليد الكهرباء. وجرفت سيول الكتلة الجليدية الجسور والسدود والطرقات بحسب المسؤولين.
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