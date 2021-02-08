غطت الثلوج الكثيفة العديد من المناطق شرق وجنوب شرق بريطانيا وأصدرت السلطات تحذيرات شديدة بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ من المحتمل أن تؤدي الثلوج الكثيفة والجليد إلى تعطيل التنقل عبر الطرقات وشبكة السكة الحديدية. وفي وودبريدج اضطر أحد مراكز التطعيم إلى الإغلاق مبكرًا بسبب الظروف الجوية السيئة، ما أجبر العديد من المواطنين على العودة إلى منازلهم دون تلقي لقاح فيروس كورونا.
وفي شرق ألمانيا وصل ارتفاع الثلوج إلى 20 سنتيمترا ما تسبب في اضطرابات كبيرة في حركة المرور في ساعة الذروة خاصة على الطريق السريع من تورينغيا إلى ساكسونيا. كما تضررت خدمات السكك الحديدية حيث تم إلغاء معظم القطارات القادمة من برلين وهامبورغ وتأثرت الخدمات في أجزاء أخرى من البلاد أيضًا. وتسببت العاصفة أيضا في تساقط الثلوج بكثافة في هولندا وبولندا، مما دفع السلطات في البلدين إلى رفع حالة الطوارئ. وانخفضت درجات الحرارة في بعض البلدان إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر.
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