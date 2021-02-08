شاهد: إقامة كرنفال البندقية وسط جائحة كوفيد

في ساحة سان ماركو في البندقية التي غمرها ضباب كثيف، قامت الجموع المكونة من الأزواج الذين ارتدوا زي النبلاء في سيرينيسيما والأطفال بإلقاء القصاصات الورقية لإعطاء إشارة انطلاق الحدث المميز في البندقية، الكرنفال. ووسط تفشي جائحة كوفيد -19 ستكون الاحتفالات الخاصة بهذا الحدث الهام محدودة.
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