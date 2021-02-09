علق متظاهرون مناهضون للانقلاب العسكري في ميانمار، لافتة عملاقة لصورة أونغ سان سوكي فيما أمسك آخرون بقطع من البلاستيك لحمايتهم من خراطيم مياه الشرطة في مدينة يانغون.

وتحدى المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد الحظر على التجمعات الذي فرضه الجيش، بالخروج احتجاجا على الانقلاب. وتحولت المظاهرات في أماكن أخرى إلى أعمال عنف مع إطلاق عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.