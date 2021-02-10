تظهر مشاهد الفيديو لقطات مختلفة لسكان بروكسل وهم يستمتعون باللعب بكرات الثلج، أو التزلج على الجليد أو التنزه برفقة كلب في بارك سينكوانتينير في العاصمة البلجيكية.

وغطت الثلوج العديد من الدول الأوروبية مثل بريطانيا، وألمانيا وفرنسا وأصدرت السلطات تحذيرات بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.