شاهد: "العدالة لجولي" .. تنديداً باغتصاب 20 رجل إطفاء لفتاة قاصر في فرنسا

طالبت نحو عشرين ناشطة نسوية بـ "العدالة لجولي" في باريس، وهي محاكمة اعتداء جنسي شارك فيها عدد من رجال الإطفاء المتهمين بممارسة الجنس مع فتاة قاصر تعاني من مشاكل عقلية.
وتجمع 300 شخص تقريباً تحت المطر بالقرب من قصر العدل لإظهار دعمهم لجولي. وهتف المتظاهرون:"عندما تكون طفلاً فأنت لا توافق" "جولي نصدقك"، "العدالة الأبوية"، "لا لإفلات المغتصبين من العقاب".
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