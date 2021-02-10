تتواصل عمليات الإنقاذ في شمال الهند الثلاثاء في محاولة لإنقاذ عشرات الأشخاص العالقين في نفق سدته أطنان من الأنقاض بعد فيضان مدمر نسب إلى انهيار جليدي في الهملايا وأوقع 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 165 مفقودا.

بعد يومين على الكارثة التي نسبت الى انهيار جليدي بسبب الاحتباس الحراري، تتواصل أعمال البحث عن ناجين في هذا الوادي المنكوب في ولاية اوتاراخند الواقعة على الحدود بين الهند والتيبت.

ودمرت الفيضانات جسورا وطرقات وغمرت محطتين لتوليد الطاقة الكهرومائية. بين فرضيات تفسير المأساة، بناء السدود وتجريف مجاري الأنهار لاستخراج الرمال لصناعة البناء.

ويشارك المئات من رجال الإنقاذ في العملية في كل أنحاء الولاية بمساعدة مروحيات مجهزة بكاميرات عالية التقنية وكذلك كلاب بوليسية. معظم المفقودين هم عمال في محطتين لتوليد الكهرباء في تابوفان بينهم أكثر من ثلاثين شخصيا لا يزالون عالقين الثلاثاء في نفق يبلغ طوله 2,7 كلم وبات مسدودا بالوحول والأنقاض التي حملتها مياه الفيضانات المدمرة والتي بلغ ارتفاعها 20 مترا.