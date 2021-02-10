شاهد: ماذا فعل سائح في أبرد منطقة مأهولة بالعالم

تجذب جمهورية ياقوتيا الروسية الواقعة في نصف اراضي سيبيريا الغربية السياح من جميع أنحاء العالم على الرغم من درجات الحرارة المنخفضة التي تواجهها المنطقة في فصل الشتاء.

لكن الطقس شديد البرودة لم يحل دون قيام سائح وصل إلى أويمياكون من الاستحمام في النهر في ظل درجة حرارة وصلت إلى الخمسين تحت الصفر.

تعد اويمياكون ابرد منطقة مأهولة في العالم ويسكنها حوالي 500 شخص في تعداد أجرى عام 2012، ويعاني هؤلاء السكان من بروده الطقس الشديد إذ تصل درجه الحرارة في بعض الأحيان إلى 72 درجه تحت الصفر.