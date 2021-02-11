شاهد: اختبارات مجانية للكشف عن فيروس كورونا لدى الحيوانات الأليفة في سيول

قامت سلطات العاصمة الكورية الجنوبية سيول بإطلاق حملة لإجراء فحوصات طبية "مجانية" للحيوانات الأليفة للكشف عن تعرضها أم لا للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأكدت السلطات أن القطط والكلاب المصابة بالحمى أو السعال والتي تعاني من صعوبات في التنفس؛ ستخضع لفحوص فيروس كورونا إذا ما كانت على احتكاك بأشخاص أصيبوا بالفيروس.

وسوف تقتصر الفحوص على الحيوانات الأليفة حيث سيتم إجراء الاختبارات بالقرب من موقع عيش الحيوان على يد فريق من الأطباء البيطريين. ويأتي هذا البرنامج بعد أسابيع من إعلان البلاد عن إصابة قطة صغيرة بفيروس كورونا، وهي أول إصابة تسجلها البلاد.