شاهد: مظاهرات بأزياء تنكرية للتعبير عن رفض الانقلاب العسكرى في ميانمار

وسط المظاهرات المستمرة في جميع أنحاء ميانمار احتجاجًا على الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي، توصلت مجموعة من الشباب المتظاهر إلى طريقة ملفتة للانتباه للتعبير عن رفضهم للانقلاب العسكري من خلال تنظيم مظاهرات تنكرية على شكل عروض الكوسبلاي وأزياء أبطال مارفيل. وتعرف هذه المظاهرات المتنكرة انتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد مما سهل من عملية تمرير رسالة رفض الانقلاب في الخارج.

وتظاهر الكثير من المحتجين المتنكرين بالقرب من مبنى سفارة الصين في نايبيداو بعد أن انتشرت معلومات بشأن ارسال بكين لخبراء في مجال الاتصالات إلى ميانمار لمساعدة الجيش في جهوده لقطع الإنترنت.