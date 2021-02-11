شاهد: أعوان الخوذ البيضاء في سوريا ينقذون فتاة سقطت في بئر

أظهرت لقطات مصورة التقطها أعوان الإنقاذ السوريين المعروفين باسم الخوذ البيضاء عملية إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بعد أن سقطت في بئر على مشارف مدينة الباب في شمال سوريا. وبحسب الأخبار التي أوردتها فرق الخوذ البيضاء، سقطت سمية في البئر عندما كانت تلعب مع ابنة عمها بالقرب منه. ولم يتمكن الصبي من إنقاذ ابنة عمه بمفرده، مما تطاب الأمر استدعاء فرق الإغاثة. استغرق فريق الإنقاذ ساعتين لإخراج الفتاة من البئر.
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