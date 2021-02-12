يقرع الرهبان الجرس في أحد المعابد في تايوان 108 مرة إيذانا بقدوم "عام الثور" أو "السنة الصينية الجديدة". ويرمز ذلك إلى إزالة 108 أنواع من الهموم البشرية.
أما في فيتنام فتشتري العائلات الفيتنامية الزينة عشية رأس السنة القمرية الجديدة وتذهب إلى المعابد في يوم رأس السنة الجديدة لإقامة الصلوات وإشعال البخور.
وفي هونغ كونغ، احتفل زوار معبد وونغ تاي سين بالعام القمري الجديد، في وقت تم فيه إلغاء الكثير من أنشطة السنة الصينية الجديدة السنوية، مثل عرض الألعاب النارية والمسيرات وزيارات المعابد بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي.
وتحتفل سيدني بالعام القمري الجديد من خلال فوانيس كبيرة منتشرة في جميع أنحاء المدينة، حيث يقول السكان المحليون إنهم يأملون في أن يشهد عام الثور احتواء فيروس كورونا.
No Comment المزيد من
شاهد: قمم جبال الألب في إيطاليا تكتسي اللون البرتقالي
شاهد: عرض لقطات خطيرة رصدتها كاميرات المراقبة أثناء اقتحام الكونغرس خلال جلسة محاكمة ترامب
شاهد: المظاهرات المنددة بالاضطرابات السياسية والصراعات الاجتماعية مستمرة في هايتي
شاهد: أعوان الخوذ البيضاء في سوريا ينقذون فتاة سقطت في بئر
شاهد: عمال الأسطح في ستوكهولم يتحدون الارتفاعات المذهلة لتنظيفها من الثلوج
شاهد: سكان كاليفورنيا يتخلصون من الضغوط النفسية جراء الجائحة في "غرف غضب" خاصة
شاهد: سيدة تُنشد تراتيل مسيحية دعما لترامب من أمام منزله في فلوريدا
شاهد: مظاهرات بأزياء تنكرية للتعبير عن رفض الانقلاب العسكرى في ميانمار
شاهد: اختبارات مجانية للكشف عن فيروس كورونا لدى الحيوانات الأليفة في سيول
شاهد: استمرار المظاهرات ضد انقلاب ميانمار لليوم الخامس على التوالي
شاهد: بدء عملية التطعيم ضد كورونا في الأمازون بالبرازيل
شاهد: "العدالة لجولي" .. تنديداً باغتصاب 20 رجل إطفاء لفتاة قاصر في فرنسا
شاهد: الطقس المتجمد يجتاح هولندا
شاهد: بروكسل مكسوة بالثلوج
شاهد: محاولات انقاذ عشرات العالقين في نفق سدته أطنان من الأنقاض جراء انهيار جليدي بالهند