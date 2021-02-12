يقرع الرهبان الجرس في أحد المعابد في تايوان 108 مرة إيذانا بقدوم "عام الثور" أو "السنة الصينية الجديدة". ويرمز ذلك إلى إزالة 108 أنواع من الهموم البشرية.

أما في فيتنام فتشتري العائلات الفيتنامية الزينة عشية رأس السنة القمرية الجديدة وتذهب إلى المعابد في يوم رأس السنة الجديدة لإقامة الصلوات وإشعال البخور.

وفي هونغ كونغ، احتفل زوار معبد وونغ تاي سين بالعام القمري الجديد، في وقت تم فيه إلغاء الكثير من أنشطة السنة الصينية الجديدة السنوية، مثل عرض الألعاب النارية والمسيرات وزيارات المعابد بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتحتفل سيدني بالعام القمري الجديد من خلال فوانيس كبيرة منتشرة في جميع أنحاء المدينة، حيث يقول السكان المحليون إنهم يأملون في أن يشهد عام الثور احتواء فيروس كورونا.