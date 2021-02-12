شاهد: عرض لقطات خطيرة رصدتها كاميرات المراقبة أثناء اقتحام الكونغرس خلال جلسة محاكمة ترامب

تم عرض لقطات مصورة بكاميرات المراقبة الخاصة بمبنى الكابيتول خلال جلسة محاكمة عزل دونالد ترامب في مجلس الشيوخ الأمريكي. اللقطات المصورة عرضها المدعون العامون الذين يديرون محاكمة عزل دونالد ترامب الأربعاء وقالوا إن الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته حرض على أعمال الشغب الخطيرة التي استهدفت مبنى الكابيتول من خلال قضاء أشهر في نشر الأخبار الكاذبة حول الانتخابات الرئاسية وتكوين حشد من المؤيدين المستعدين لدعوته لوقف فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.