شاهد: المئات يحضرون كرنفال كولونيا الألماني من داخل سياراتهم

حضر المئات من عشاق مهرجان كولونيا الألماني العروض الموسيقية المختلفة الخميس من داخل سياراتهم بسبب الإجراءات المتبعة للتفشي من فيروس كورونا المستجد. وأدت الإجراءات الجديدة إلى إلغاء المراسم التقليدية للكرنفال وتوجب على الحاضرين البقاء داخل سياراتهم طوال فترة العروض الموسيقية إلا في حالة الخروج للتوجه إلى دورات المياه. وتواجد العديد من موظفي الأمن للتأكد من اتباع الإجراءات المفروضة بشكل سليم.
No Comment المزيد من
شاهد: شارلي شابلن الباكستاني يظهر في شوارع بيشاور
شاهد: إعصار مدمر يضرب منتجع يطل على ساحل تركيا الغربي
شاهد: إنقاذ 240 مهاجرا غير شرعي من الغرق قبالة سواحل ليبيا
رأس السنة القمرية الجديدة..أجراس تقرع في تايوان وصلوات وبخور في فيتنام واحتفالات في هونغ كونغ وسيدني
شاهد: قمم جبال الألب في إيطاليا تكتسي اللون البرتقالي
شاهد: عرض لقطات خطيرة رصدتها كاميرات المراقبة أثناء اقتحام الكونغرس خلال جلسة محاكمة ترامب
شاهد: المظاهرات المنددة بالاضطرابات السياسية والصراعات الاجتماعية مستمرة في هايتي
شاهد: أعوان الخوذ البيضاء في سوريا ينقذون فتاة سقطت في بئر
شاهد: عمال الأسطح في ستوكهولم يتحدون الارتفاعات المذهلة لتنظيفها من الثلوج
شاهد: سكان كاليفورنيا يتخلصون من الضغوط النفسية جراء الجائحة في "غرف غضب" خاصة
شاهد: سيدة تُنشد تراتيل مسيحية دعما لترامب من أمام منزله في فلوريدا
شاهد: مظاهرات بأزياء تنكرية للتعبير عن رفض الانقلاب العسكرى في ميانمار
شاهد: اختبارات مجانية للكشف عن فيروس كورونا لدى الحيوانات الأليفة في سيول
شاهد: استمرار المظاهرات ضد انقلاب ميانمار لليوم الخامس على التوالي
شاهد: بدء عملية التطعيم ضد كورونا في الأمازون بالبرازيل