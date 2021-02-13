شاهد: المئات يحضرون كرنفال كولونيا الألماني من داخل سياراتهم

حضر المئات من عشاق مهرجان كولونيا الألماني العروض الموسيقية المختلفة الخميس من داخل سياراتهم بسبب الإجراءات المتبعة للتفشي من فيروس كورونا المستجد. وأدت الإجراءات الجديدة إلى إلغاء المراسم التقليدية للكرنفال وتوجب على الحاضرين البقاء داخل سياراتهم طوال فترة العروض الموسيقية إلا في حالة الخروج للتوجه إلى دورات المياه. وتواجد العديد من موظفي الأمن للتأكد من اتباع الإجراءات المفروضة بشكل سليم.