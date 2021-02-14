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توجه عشرات المتزلجين إلى قناة برينسنغراخت التاريخية في أمستردام السبت لممارسة التزلج على جزء صغير من سطحها المتجمد لأول مرة منذ عام 2018

توجه عشرات المتزلجين إلى قناة برينسنغراخت التاريخية في أمستردام السبت لممارسة التزلج على جزء صغير من سطحها المتجمد لأول مرة منذ عام 2018.

كذلك في أماكن أخرى من هولندا، توافد الناس على البحيرات المتجمدة للاستمتاع بالجليد قبل ذوبانه المتوقع في الأيام المقبلة. وتنوعت الأنشطة ما بين سحب الآباء لزلاجات أطفالهم إلى لعب الهوكي إلى النزهات رفقة الكلاب الأليفة وغيرها.

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