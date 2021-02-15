شاهد: رغم إلغاء المهرجان بسبب الجائحة..موكب رمزي في ريو دي جانيرو

استعرضت مجموعة من "باتي بولاس"، المحتفلون الذين يرتدون ملابس في كل كرنفال بأزياء مصنوعة يدوياً، للاحتفال الرمزي يوم السبت في ريو دي جانيرو. تم إلغاء المهرجان البرازيلي الشهير بسبب جائحة كوفيد- 19. سنوياً، يأتي الناس لمشاهدة عروض أفضل المدارس البرازيلية للسامبا، لكن مدارس السامبا الكبرى ليست الوحيدة المتضررة هذا العام.

بالنسبة لجوناس دوس سانتوس، المسؤول عن مجموعة من "باتي بولاس" منذ 31 عاماً، الجو "السحري" للعرض سوف يغيب في المدينة. كل عام يتم اختيار موضوع لزيهم، لكن منذ إلغاء الكرنفال، لم يتم التخطيط لموضوع عام 2021، لذلك استخدم معظم المحتفلين زي العم سام للعام الماضي.