شاهد: التعليم الأساسي في جنوب أفريقيا بين سندان الأهالي ومطرقة المعلمين

في جنوب أفريقيا، أخيراً اتخذت السلطات قرار فتح المدارس أمام التلاميذ، وذلك بعد أسابيع من التأجيل لبداية العام الدراسي على إثر الموجة الجديدة لجائحة كورونا، إذ كانت السلطات عقدت الآمال بأن تكسر تلك الأسابيع حدة الموجة الأخيرة من الوباء والتي ضربت في البلاد كما في الكثير من بلدان العالم.
وفي الوقت الذي يعبّر فيها الأهالي عن قلقهم بشأن خطر الوباء على أطفالهم في حال التحاقهم بالمدارس، تجد أن المدرسين يعربون عن قلقهم تجاه العملية التعليمية عن بعد، إذ يرى المدرسون أن ثمّة ضرورة لالتحاق الأطفال بمدارسهم من أجل إنجاز عملية تعليمية وتربوية سليمة تكون قادرة على تحقيق أهدافها المنشودة.
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