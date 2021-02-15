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الليبيون عشاق لعبة الغولف يخوضون الموسم في بنغازي

شارك عشاق الصولجان في بطولة لهذه اللعبة في دورة نظمت في مدينة بنغازي شرق ليبيا، بعد أن انقطاع عن ممارسة اللعبة بسبب الحرب طيلة سبع سنوات. ويطالب اللاعبون اليوم بدعم ناديهم، للمساعدة في الحفاظ على الملعب.

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