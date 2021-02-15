شارك عشاق الصولجان في بطولة لهذه اللعبة في دورة نظمت في مدينة بنغازي شرق ليبيا، بعد أن انقطاع عن ممارسة اللعبة بسبب الحرب طيلة سبع سنوات. ويطالب اللاعبون اليوم بدعم ناديهم، للمساعدة في الحفاظ على الملعب.